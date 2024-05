Programmi per creare mappe concettuali e mentali gratuiti

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 2 maggio 2024) La mappa mentale e la mappa concettuale è la rappresentazione grafica delle idee, per per rielaborare informazioni e dati in modo visuale. In termini pratici si tratta di schemi che possono essere disegnati su un foglio con la matita, dove si cerca di suddividere un'idea, un progetto o un problema in diverse fasi legandole tra di loro per via gerarchica o per via associativa. Si tratta quindi di un modo per suddividere un problema o un progetto per cercare di affrontarlo punto per punto. Riuscire a venire a capo di situazioni intricate diventa quindi più facile se, fin dal principio, si individuano i principali punti critici e li si affronta uno a uno. Una mappa concettuale ha una struttura gerarchica che coinvolge tutti gli elementi dell’oggetto della comunicazione: i concetti portanti, i legami tra questi concetti e quindi anche il percorso di tutto il ragionamento. Le ...