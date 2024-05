Processo Regeni - gli investigatori italiani raccontano depistaggi e ostruzionismo dell’Egitto La legale | Non c’è stata collaborazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) False piste, mancata. Dall’ipotesi del presunto incidente stradale, passando per il traffico di opere d’arte, fino alla presunta rissa finita male al consolato italiano, al falso movente sessuale e alla banda dei cinque rapinatori, sbandierata dalle autorità come soluzione del caso. In Aula per la nuova udienza dela Roma, sono stati ripercorsi tutti i falsi moventi e iprospettati dall’Egitto, poi smentiti in base alle indagini raccolte daglidello Sco della Polizia di Stato e da quelli del Ros dei Carabinieri, che indagarono al Cairo, al fianco delle stesse autorità egiziane, pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Giulio. Le ipotesi investigative, falsamente avanzate dalla ...