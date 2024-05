Presentato il Wta 125 di Parma | Bouzkova e Wang guidano il seeding - presente Kenin

(Di giovedì 2 maggio 2024) Questa mattina è statoil torneo Wta 125 di2024, la quarta edizione delLadies Open, torneo femminile di tennis che tra le vincitrici annovera Coco Gauff e che ha anche visto scendere in campo Serena Williams e Maria Sakkari nella sua storia. Quest’anno il torneo si giocherà dal 13 al 18 maggio e l’entry list, ancora soggetta a variazioni, presenta tantissime giocatrici top-100 e le italiane Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. Teste di serie numero uno e due saranno le 35 e 42 del ranking Wta, Mariee Xinyuanche la campionessa Slam ed ex numero 4 al mondo Sofia. SportFace.

presentato il parma Ladies Open 2024 con Bouzkova e Wang - È stata presentata stamattina la quarta edizione del parma Ladies Open, torneo di tennis femminile che tra le vincitrici annovera Coco Gauff e che ha visto scendere in campo anche Serena Williams e ...

Continua a leggere>>

OPTA, Viola è la 3ª favorita per la UECL: il Brugge è 2° - Per ora si tratta solo di una previsione statistica - ponderata sulla base del recente rendimento tanto nei rispettivi campionati che in Europa - ma la Fiorentina sembra avere delle quotazioni ...

Continua a leggere>>

parma Ladies Open, quarta edizione al via - Videointerviste - Presentata stamani in Municipio la quarta edizione del parma Ladies Open presented by Iren, il torneo Wta 125 organizzato da Mef Tennis Events che si svolgerà sui campi in terra battuta del Tennis ...

Continua a leggere>>