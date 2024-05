Pozzuoli - nave in difficoltà per una burrasca di vento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di apprensione al porto diquando unain arrivo da Ischia è rimasta in balia delper diversi minuti prima di riuscire ad attraccare e sbarcare tutto il carico. Verso le ore 13 il Driade, che era partito alle 11.30 da Ischia Porto ed aveva fatto scalo a Procida, non appena entrato nell’approdo puteolano si è trovato nel pieno di unadie pioggia fortissimi: laha provato per almeno quattro volte ad ormeggiare in sicurezza ma senza riuscirci, in completa balia delle raffiche dida sud ovest. Dopo i tentativi di ormeggio falliti il comandante ha dapprima condotto lafuori dal porto ed ha poi atteso che le condizioni meteo migliorassero per poi rientrare e riprovare ...