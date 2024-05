Portachiavi mania | è tendenza personalizzare la propria borsa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il, fino ad oggi classificato come uno dei regali più inutili di sempre, ai tempi dei romani era innovazione e comodità: nell’antichità infatti i romani avevano pensato di conservare le chiavi delle proprie case inserendole in un anello di metallo, così da poterle attaccare alla cintura in vita. Ma il vero boom deiè avvenuto negli anni ’20 con l’espansione del mercato delle automobili, dove ogni casa automobilistica si è impegnata nella realizzazione di unbrandizzato così da generare non solo appartenenza al marchio ma vera epubblicità gratis. Nel tempo ihanno affrontato modifiche, miglioramenti e sviluppi, fino a diventare oggi un oggetto unico e personalizzabile. Per quanto banale e inutile possa considerarsi, la scelta del ...