Ponte alle Mosse - raid su 8 auto | finestrini e specchietti in frantumi

(Di giovedì 2 maggio 2024) Firenze, 2 maggio 2024 - Ottodanneggiate in un giorno in via del. E' stato un risveglio amaro per gli abitanti che si sono ritrovati con glidivelti, iin, le fiancate dei propri veicoli graffiati. A denunciare l'accaduto il comitato Cittadini attivi San Jacopino con il presidente Simone Gianfaldoni: "Noi siamo esasperati, ormai questa è una situazione che denunciamo da tempo. Una situazione che peggiora però giorno dopo giorno". Le segnalazioni che arrivano al comitato sono tante: sbandati che urinano in strada, ubriachi molesti, pusher che spacciano alla luce del sole. "Chiediamo una presa di posizione forte – dice Gianfaldoni -, noi andremo avanti con le nostre denunce per sensibilizzare l'opinione pubblica". ...

