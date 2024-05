Politano tra i candidati per l’Mvp di aprile della Serie A

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tra iper il miglior calciatore del mese diA c’è anche Matteodel Napoli. Gli altri: Calhanoglu (Inter), Dybala (Roma), Gudmundsson (Genoa), Lookman (Atalanta), Luis Alberto (Lazio).candidato come miglior giocatore d’inA La Lega scrive sul sito ufficiale: I seisono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il ...

