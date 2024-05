Pochissimi italiani con patente supererebbero oggi l’esame | il dato allarmante

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 2 maggio 2024) Unmoltoha restituito dei risultati sconcertanti: tantial giorno d’nondi guida Gli automobilisti sono, al giorno d’, una delle categorie più penalizzate per quanto riguarda la crescita dei costi. Essere in possesso di un’auto e mantenerla costa davvero tanto, considerando il prezzo della benzina, delle assicurazioni e del bollo auto. Sono queste le spese più pressanti che rendono molto difficile poter avere un veicolo. Se poi si aggiungono anche eventuali contravvenzioni da pagare, il quadro diventa ‘perfetto’. Dati allarmanti sui patentati– cityrumors.itContravvenzioni che, in Italia, sono sempre in crescita. Che siano per distrazioni alla guida come l’utilizzo del telefono, ma ...