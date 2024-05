Pmi manifattura Francia peggiora per il 15esimo mese consecutivo

(Di giovedì 2 maggio 2024) L'indice destagionalizzato Pmi manifatturiero della, elaborato da S&P Global, è sceso a 45,3 in aprile da 46,2 di marzo. Si tratta del il quindicesimomento mensile delle condizioni operative del settore manifatturiero francese e il più rapido da gennaio. Gli analisti si aspettano una ripresa dell'indice nel terzo trimestre di quest'anno.

francia: ad aprile inflazione al 2,2 per cento, -0,1 per cento rispetto a marzo - Parigi , 30 apr 09:42 - (Agenzia Nova) - Ad aprile l'inflazione della francia è leggermente rallentata ... dall'altra parte con il leggero calo in una anno dei prezzi dei prodotti manifatturieri", ha ...

Sorpresa Germania, questo settore avanza e spinge l’Eurozona - Germania spinta dal settore servizi in ripresa in tutta l'Eurozona: cosa c'è da sapere davvero sulla lettura dei PMI preliminari.

