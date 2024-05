Pizza Rianata | la pizza trapanese che conquista al primo morso

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 2 maggio 2024) Laè una ricetta siciliana, per la precisione di Trapani, davvero saporita. Perfetta per una scampagnata, per un pic-nic in allegria, per un buffet di compleanno, è ottima anche come aperitivo. Il termine “rieno” in dialetto significa origano, perché è uno degli ingredienti principali, infatti è conosciuta anche comeoriganata. Ma non è il solo: dovremo procurarci anche una passata di pomodoro corposa, delle acciughe e pecorino come se piovesse! Da qui è facile capire quanto goloso e appagante sia questo piatto! Esiste anche una variante al formaggio che prevede la presenza della mozzarella, ma viene chiamata in maniera diversa, per distinguerla. Si tratta della rianella. Come tutti i lievitati, l’impasto prevede un riposo lungo che gli permetta di raddoppiare il suo volume. ...