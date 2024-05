Pizza di melanzane | è così buona e gustosa che la mangiano anche i bambini Ha 180 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di giovedì 2 maggio 2024) Unadiversa da tutte le altre che mi fa portare a tavola una pietanza sana è ladi. La base di questafatta in casa è realizzata con lee il suo gusto sfizioso si fa amare senza difficoltà daidagli adulti più fastidiosi. È perfetta da servire ai propri ospiticome aperitivo e per preparare il tutto non bisogna fare nessun procedimento complicato. Inoltre con la video-ricetta a fine pagina tutto è ancora più facile. La mangioquando sono a dieta ed è super nutriente, praticamente non fa rimpiangere a nessuno la classicadi: ingredienti e preparazione. Per preparare laci ...