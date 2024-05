Pietra tombale sulla tregua? Una trappola - il leader boccia la pace con Israele

(Di giovedì 2 maggio 2024) Grosso ostacoloa Gaza. Ildi Hamas nella Striscia, Yahya Sinwar, ritiene che l'ultima proposta per un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri sia una. È quanto riferito dall'emittente israeliana Channel 12 citando una fonte vicina al capo del gruppo palestinese a Gaza: “La proposta sul tavolo per la liberazione degli ostaggi non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie americane che contiene diverse clausole esplosive”. Secondo l'emittente israeliana, Hezbollah (gruppo libanese) sta facendo pressione su Sinwar perché accetti, ma lui è riluttante perché nella bozza di accordo non viene garantita la fine della guerra. Secondo la stessa fonte, inoltre, i recenti commenti a favore dell'intesa da parte didi Hamas in esilio non sono ...

Tregua a Gaza, Hamas non risponde a Israele sull’accordo. E Sinwar accusa: “È una trappola” - Per il leader palestinese l’intesa è “una proposta israeliana sotto mentite spoglie”. La Casa Bianca: “Faremo tutti gli sforzi per convincere Hamas”. Pentagono: completata oltre la metà del molo per g ...

Tv Israele, per Sinwar l'accordo è una trappola, "non garantisce la fine della guerra" - La Casa Bianca intanto dichiaera di non avere ancora alcuna risposta da Hamas sulla possibile tregua; ancora una volta il segretario di Stato americano esprime a chiare note la sua contrarietà ...

Tregua, forse oggi la risposta di Hamas. Sinwar: "Una trappola", Netanyahu: "La guerra non si ferma" - Proteste in Usa: numerosi arresti al Dartmouth College nel New Hampshire Numerose persone sono state arrestate ieri sera durante una protesta filo-palestinese al Dartmouth College, ad Hanover, nello S ...

