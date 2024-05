Picchia la moglie ma lui nega - incastrato dall’audio registrato dal figlio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Monsummano Terme (Pistoia), 2 maggio 2024 – Ai carabinieri intervenuti ha raccontato che la, trovata svenuta sotto il tavolo di cucina, era caduta da una sedia ma a smentirlo è stata la stessa donna, che ha testimoniato di essere stata colpita alla testa dal marito, e anche un audiocon il cellulare daladolescente della coppia, che aveva chiamato i militari chiedendo aiuto. Un 59enne è stato così arrestato a Monsummano Terme (Pistoia) con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La vicenda, come riportato dall'edizione locale del Tirreno, risale al 25 aprile. L'uomo, un operaio, dopo la convalida dell'arresto si trova ora ai domiciliari in una casa diversa da quella abitata dal resto della famiglia. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento di Monsummano hanno trovato la ...