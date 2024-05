Perugia - da Scoccia podcast su programma elettorale | Ecco cosa farò per nostra città

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Una Perugia green , sicura , di tutti, contemporanea e ancora più viva. È quella di cui ha parlato questa mattina la candidata sindaco Margherita Scoccia illustrando il programma della coalizione di centrodestra e civici in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Il ... Continua a leggere>>

L'evento di chiusura della campagna elettorale di Margherita Scoccia si terrà il 7 giugno al Barton Park di Perugia . Lo rende noto la candidata sindaco al Comune di Perugia per il centrodestra e i civici. ''Sarà la festa di tutta la città'' dice la Scoccia . Ieri pomeriggio, intanto, è stata ... Continua a leggere>>

L’appuntamento è martedì 2 aprile alle 21 al Centro socio culturale della frazione alle porte del capoluogo parte martedì 2 aprile da Pila 'Il futuro non si ferma in tour' di Margherita Scoccia, candidata sindaco a Perugia per il centro destra e i civici alle prossime elezioni amministrative. ...

Continua a leggere>>