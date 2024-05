Persona 5 Royal è in offerta su Amazon a poco più di 10 euro!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 2 maggio 2024) Amanti della saga di, udite! Perchéha messo in, l’ultimo capitolo della famosissima e tanto amata saga di videogiochi orientale! La storia della saga diè una delle più amate della storia dei videogiochi. Una serie che ha raccontato delle vicende intriganti e accattivanti diggi tanto misteriosi quanto affascinanti, che è stata riproposta anche in formato serie anime. Una serie creata e sviluppata da Atlus che ha fatto innamorare centinaia di migliaia di appassionati del mondo dei videogiochi e che, nel corso degli anni, è cresciuta e si è ampliata sempre di più. Una serie talmente tanto amata che ora stiamo tutti aspettando il nuovo capitolo. Non è ancora niente di confermato o di concreto, ma presto dovremmo ...