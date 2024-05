(Di giovedì 2 maggio 2024) Avete notato che Leosta sfoggiandodeie con "le corna" ogni volta che appare in pubblico? Ecco il motivo nascosto dietro questo dettaglio di stile.

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale” Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? ... Continua a leggere>>

Perché Leo gassman sta indossando sempre i cappelli colorati con le “corna” - Ogni volta che appare in pubblico sfoggia sempre dei cappelli colorati e con le "corna" realizzati all'uncinetto: ecco per qualche motivo non può fare a meno dell'accessorio. I copricapi multicolor di ...

Continua a leggere>>

Concertone sotto la pioggia. Leo gassman sul palco con la mamma, il monologo di BigMama - Noemi ed Ermal Meta: "No alla condanna del rapper Salehi" Dal Circo Massimo, a Roma, un no gridato dal pubblico, e chiesto da Noemi ed Ermal Meta, per il rapper iraniano Thomaj Salehi, condannato a mo ...

Continua a leggere>>

Leo gassman al concertone del Primo Maggio: «Abbiamo diritto a un presente migliore. Insieme possiamo fare la differenza» - Leo gassman si è esibito sul palco del concertone del Primo Maggio e, poi, è tornato davanti al pubblico per il suo discorso molto toccante ...

Continua a leggere>>