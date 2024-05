Per Tonali due mesi di squalifica sospesa in Premier per il caso scommesse in Inghilterra

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sandro, al centro dello scandalonel mondo del calcio, ha ricevuto duedidalla Federcalcio inglese, che si sommano ai 10di sanzione emessi in Italia, nell’ottobre 2023. La federazione, inoltre, ha comminato una multa da 20 mila euro. Tuttavia, il giocatore del Newcastle non sconterà la sospensione se, durante idi stop già in corso, non commetterà ulteriori infrazioni. L’ex Milan, che in Italia aveva patteggiato con la procura federale della Figc, è accusato dalla Federcalcio inglese di aver violato la regolamentazione britannica e i divieti sullein almeno in 50 occasioni. Secondo le indagini, «si presume che il centrocampista del Newcastle United abbia violato 50 volte la Rule E8 della Football Association, ...

Tonali , dopo essersi auto denunciato per aver scommesso anche in Inghilterra, è stato sospeso due mesi dalla Football Association inglese (FA) con la condizionale e una multa. L’ex centrocampista del Milan potrà tornare in campo ad agosto MONITORATO – Sandro Tonali , già sospeso dalla FIGC in ... Continua a leggere>>

Londra, 2 maggio 2024 – Sandro Tonali è stato squalifica to per due mesi con la sospensiva per le scommesse dopo il passaggio al Newcastle : sconterà solo lo stop della Figc. Potrà tornare ufficialmente in campo a partire dal 27 agosto. Tonali , nuove accuse: 50 scommesse sul calcio appena arrivato ... Continua a leggere>>

Dopo la FIGC anche la FA punisce l'ex Milan, che comunque tornerà in campo a fine agosto. ROMA - Dopo la squalifica inflitta dalla FIGC, Sandro Tonali è stato "punito" anche dalla FA (Football Association). Per l'ex Milan, attualmente al Newcastle, due mesi di sospensione ma con la condizionale. ... Continua a leggere>>

tonali: altri due mesi di stop per le scommesse fatte mentre giocava in Premier League - La sanzione è tuttavia sospesa, a meno che il calciatore non commetta altri illeciti potrà tornare regolarmente in campo dall’inizio della stagione 2024/25 ...

Continua a leggere>>

Scommesse: 2 mesi a tonali, squalificato anche in Inghilterra - Il centrocampista del Newcastle Sandro tonali è stato squalificato per due mesi dalla Federcalcio inglese dopo aver ammesso di aver violato le regole sulle scommesse. Lo riporta il sito del club ...

Continua a leggere>>

Newcastle, UFFICIALE la squalifica di tonali anche in Inghilterra: ecco quando potrà tornare in campo - La Football Association ha sospeso ufficialmente per due mesi Sandro tonali per il caso scommesse. Il calciatore del Newcastle si era autodenunciato dopo la squalifica di dieci mesi ricevuta dalla ...

Continua a leggere>>