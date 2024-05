Pechino Express | è l’ora della semifinale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) Quattro sono le coppie rimaste in gara in questa edizione Cresce l’attesa per ladi, in onda questa sera, giovedì 2 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Sono quattro le coppie che continuano la loro corsa lungo la Rotta del Dragone con l’obiettivo di raggiungere la finale. La tappa, dalla città di Kandy alla culla del buddismo Mihintale in Sri Lanka, copre 233 chilometri. In gara sono rimasti: Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”, Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine”. La sfida si preannuncia intensa: i viaggiatori affrontano una serie di prove culturali e fisiche lungo il percorso, tra cui una danza tradizionale locale, la scoperta di rimedi ayurvedici e la visita ...