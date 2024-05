Pd | Morani - ' Fassino? Ci sarà sicuramente equivoco'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Il ‘caso'a Fiumicino? “Conosco Piero da tanti anni, da moltissimo tempo e non posso assolutamente credere a questa cosa. Deve essere certamente frutto di un grandee mi aspetto, come successo in altre situazioni in cui ho difeso altre persone, che poi alla fine venga fuori che avevo ragione io”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la candidata alle europee per il Pd Alessia, intervistata da Giorgio Lauro.