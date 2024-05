Pavia - detenuto prende a pugni un agente e lo spedisce al pronto soccorso | Non è più tollerabile sentire parlare di aggressioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – “Il personale di polizia penitenziaria che opera all’interno della casa circondariale dinegli ultimi giorni ha subito diverseda parte dei detenuti”. A comunicarlo è il segretario locale UilPa polizia penitenziaria Carmine Sorvillo che racconta come “ieri unsia stato aggredito per futili motivi ricevendo un pugno in pieno volto con conseguente accompagnamento alper immediate cure”. Anche il 25 aprile unper protesta verso un provvedimento che lo riguardava ha aggredito più agenti di polizia penitenziaria compreso un ispettore che si sono dovuti rivolgere aldel nosocomio cittadino”. “Questo è lo scenario che si vive quasi giornalmente nella ...