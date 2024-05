Panchina Milan - Thiago Motta sorpasso alla Juventus? E due candidati…

Panchina Milan , il sogno Antonio Conte potrebbe presto sfumare: sul tecnico italiano c’è il Chelsea per un ritorno in Premier League? Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia del forte interessamento da parte del Chelsea nei confronti del sogno dei tifosi del Milan , Antonio Conte. Potrebbe, ... Continua a leggere>>

milan, per l'U23 è corsa a due in panchina tra Bonera e Abate - Proseguono le voci che vogliono il milan U23 iscritto nel prossimo campionato di Serie C, il club rossonero lavora alla programmazione mentre si fanno i primi nomi per la panchina. Secondo

Dal nostro corrispondente Filippo Maria Ricci - La convulsione che avvolge la scelta del nuovo allenatore del milan contrasta molto con la pace di Asteasu, il piccolo 'pueblo' da 1500 anime a 25 chilometri da San Sebastian dove è nato Julen

PSG, Skirniar è ormai una riserva: ecco perché può essere venduto - è passato ormai più di un anno da quando milan Skriniar prese la decisione di lasciare l`Inter a parametro zero per sposare il progetto del Paris Saint Germain,.

