Palermo vs Ascoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 2 maggio 2024) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Sulla strada dei rosaneri, certi di partecipare ai playoff, ci sono i marchigiani alla disperata ricerca di punti salvezza.vssi giocherà domenica 5 maggio 2024 alle ore 15 presso lo stadio BarberaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante la certezza di partecipare ai playoff, i rosanero non sono ancora usciti dal periodo critico che dura da un pò. Nemmeno l’avvento di Mignani in panchina ha sortito l’effetto sperato, dato che in cinque partite sono arrivati la miseria di 4 punti I marchigiani sono in piena zona playout, ed ora non possono più sbagliare per evitare la retrocessione. La salvezza è distante tre punti, ma è più realistico pensare alla post-season. Insoddisfacente il ...