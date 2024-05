Osservatorio Sigep - da omaggio a Sinner a low suga - tendenze per consumi previsti al +6%

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Rimini, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Alle porte dell'estate, l'(46° Salone internazionale del dolciario artigianale, organizzato da Ieg - Italian Exhibition Group, alla Fiera di Rimini dal 18 al 22 gennaio 2025), fotografa dati enel settore gelateria. Nei 5 maggiori paesi europei (Italia, Spagna, Francia, Germania, Uk) si contano 2,2 miliardi di gelati venduti nel 2023, anno nel quale, secondo i dati Crest-Circana, idi gelato in Europa sono cresciuti del 4,7%. Il nostro Paese si conferma il mercato principale con il 28% delle porzioni di gelato servite sul totale europeo. Per Circana nel 2024 è previsto un aumento grazie a un consumatore che trova nel gelato un irrinunciabile e accessibile piacere, in un contesto economico ancora incerto. Secondo Claudio Pica, presidente Fiepet ...