Onofri | Al Napoli serve un allenatore che dia uno spartito…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 2 maggio 2024) Claudioe opinionista, ha rilasciato dichiarazioni a Radio Marte. Nel corso di “ForzaSempre” ha parlato di quello che potrebbe essere unideale per la piazza partenopea. Di seguito le sue parole.sul nuovo“Sicuramente ilè una società allettante per un. È sana, ha vinto lo scorso anno ed è positiva anche sotto l’aspetto psicologico. Perché l’che arriverà non appena farà qualcosa di positivo, non solo dal punto di vista dei risultati ma anche del gioco, sarà più apprezzato di quanto si sarebbe potuto aspettare. Perché arriverebbe in una piazza dove quest’anno è andata male e di peggio non si può fare. Per il futuro, quindi, non bisogna solo ...