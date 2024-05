Oggi farro

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilè un cereale adatto per generare una salutare vitalità in ogni stagione dell’anno. Ilcontiene un limitato contenuto in carboidrati, attorno tra 50-55 g per 100 g di prodotto. Sazia senza introdurre un eccesso di carboidrati perchè ildurante la cottura in acqua triplica il suo volume. La cottura triplica il suo volume: una dose di 50 g dipeso crudo, cotto diventa 150 g pur mantenendo solo 25 g di carboidrati. Cosi la glicemia dopo il pasto resta bassa e cosi anche l’ormone insulina, ormone del dopo pasto e dell’accumulo adiposo se prodotta in eccesso per una errata alimentazione. TONO E VITALITA’ Ilè uno dei cereali dotati di maggiore contenuto di proteine e in virtù dei suoi aminoacidi è un alimento che dà tono, senso di forza e di efficienza. Contiene una valida ...