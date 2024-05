Nuovo Parlamento europeo e immigrazione | al crocevia di un equilibrio deve suonare l’ora dell’identità

(Di giovedì 2 maggio 2024) Migrazione e Identità Europea: ilnella ricerca di undifficile. Nel contesto della sempre crescente mobilità globale, l’Europa, terra di antica civiltà e tradizioni, si trova oggi aldi nuove influenze esterne al proprio spazio geografico e culturale. In questo modo, si è venuta a creare una situazione che rappresenta sfide tra le più complesse e cruciali del suo percorso storico: trovare l’tra la gestione dell’e la preservazioneeuropea. In questo intricatotra aperture alle mobilità globali e la salvaguardia delle radici culturali e storiche, ilche verrà – ci auguriamo radicalmente – rinnovato a giugno, pensiamo debba affrontare la ...

Europee, Parenti: "Europa crocevia cambiamenti tecnologici e rischi geopolitici" - “L’8 e 9 giugno sono date molto importanti per l'Europa, perché in tutta Europa si vota per il rinnovo del parlamento europeo, che è il momento democratico più importante nelle nostre istituzioni euro ...

Continua a leggere>>

Europee, Parenti: "Occasione di democrazia, ci auguriamo forte partecipazione giovani" - 'L'8 e il 9 giugno si vota per il rinnovo del parlamento europeo, un momento democratico fondamentale nella nostra istituzione europea. Un voto di grande importanza perché l'Europa è in un crocevia es ...

Continua a leggere>>

Stazione di Foggia hub multimodale, il parlamento Ue ne consolida il ruolo di crocevia della rete Transeuropea - L'annuncio del capogruppo di Italia del Meridione Pasquale Cataneo, a margine del sit-in organizzato da Confsal per i 160 anni della stazione di Foggia: "La Bologna-Ancona-Pescara-Foggia è tra le trat ...

Continua a leggere>>