Numero Blu Servizi è sponsor di Luciano Darderi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) (Adnkronos) - L'azienda conferma l'affinità con i valori dello sport e affianca la propria immagine ad uno dei talenti più in vista del tennis italiano, Top 70 nel ranking ATP. Milano, 2 maggio 2024 –Blu, azienda italiana leader nel settore del BPO, annuncia con orgoglio l'inizio di una collaborazione con, attualmente al n°64 del Ranking ATP, uno dei talenti emergenti nel panorama del tennis italiano. Questa partnership incarna l'impegno di entrambe le parti verso l'eccellenza e testimonia il valore dei principi fondamentali come la dedizione, la perseveranza e la determinazione nel perseguire grandi traguardi. Nato a Villa Gesell, nella provincia di Buenos Aires,(detto Luli) è un esempio tangibile di come la passione e l'impegno possano trasformare i sogni in ...