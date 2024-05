Non posso più accettare ruoli dark Ryan Gosling spiega la svolta leggera della sua carriera

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 2 maggio 2024)non interpreterà piùche possano mettere in mostra il suo "lato oscuro". Scopriamo insieme le dichiarazioni dell'attore di "The Fall Guy" in una recente intervista. Specialmente nel mondorecitazione, id'esordiono influenzare in modo indelebile la rotta che prenderà ladi un attore. Come nel caso di, che è diventato una star dopo alcunida eroe cupo e solitario come in Drive, Solo Dio perdona o Come un tuono (sul cui set, tra l'altro, ha conosciuto l'attuale moglie Eva Mendes).ha sempre dichiarato di essere un professionista molto attento a considerare i suoi. Al punto da essersi ...