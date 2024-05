Non c’è pace per Tonali - altra squalifica per scommesse | mazzata dall’Inghilterra

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nuovaper Sandroin merito al caso. Il centrocampista ex Milan è stato raggiunto da un provvedimento che ne determina ladi 2 mesi con la condizionale e una multa da 20.000 sterline inflittagli dalla Federazione Inglese per aver commesso su partite di calcio dopo il trasferimento al Newcastle.è stato accusato di aver violato per 50 volte la Regola E8 della FA scommettendo su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. Il calciatore ha ammesso la sua colpevolezza. Attualmente, l’ex centrocampista del Milan sta scontando unaimposta dal Tribunale FIGC di 18 mesi (di cui 8 convertiti in pene accessorie) a partire dal 27 ottobre scorso.potrà tornare in campo dal 28 agosto ...

