Niclas Fullkrug - centravanti

(Di giovedì 2 maggio 2024)Füllkrug è alto e grosso, porta la barba e gli manca un dente. Prima delle partite per caricarsi ascolta Eye of the tiger, la canzone di Rocky III; quando segna mostra il bicipite. Se per un fumetto doveste disegnare untedesco nella parte del cattivo, probabilmente sarebbe molto simile a lui, magari con una benda da pirata sull’occhio. Ieri, per la prima volta nella sua vita, giocava una semifinale di Champions League, un contesto che – all’apparenza – non dovrebbe appartenergli. Ma, lo sappiamo, l’apparenza inganna e Füllkrug si è rivelato decisivo. Non ha fatto niente di speciale, non ha incantato i serpenti come Sancho, macinato i chilometri come Adeyemi. In una partita che si è trascinata tra grandi giocate e errori tragici, Füllkrug ci ha ricordato l’essenzialità del suo ruolo: avere una palla buona e saperne ricavare un ...