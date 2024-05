News SSC Napoli - l’esperto di mercato è sicuro | annunciato il primo addio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilsi prepara ad una mini rivoluzione. Svelato ilprofilo che lascerà il club Campione d’Italia al termine della stagione. La stagione delnon ha soddisfatto le aspettative della società. I problemi, durante la stagione in corso, sono stati diversi e spesso troppo evidenti. Con l’di Luciano Spalletti, la squadra sembra aver perso la propria mentalità vincente e non solo. Oltre all’del tecnico toscano, a complicare ulteriormente le cose sono state alcune scelte die non solo. Una su tutte riguarda il ruolo di direttore sportivo, il quale è stato lasciato libero da Cristiano Giuntoli per approdare alla Juventus. Al suo posto, il presidente De Laurentiis ha ingaggiato Mauro Meluso. Quest’ultimo, alla Corte del Vesuvio, non ha mai avuto “grosso” ...