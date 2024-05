News da Monza - Napol - Bologna e Torino

(Di giovedì 2 maggio 2024) (Adnkronos) –, Ciurria operato Patrick Ciurria è stato operato a Barcellona e sottoposto a un intervento di artroscopia diagnostica al ginocchio destro, con riscontro di lesione menisco laterale e conseguente sutura meniscale. L’esterno del, la cui ultima apparizione in campo risale alla partita coli dello scorso 7 aprile, ha terminato anzitempo la sua stagione.i, OK Osimhen e Kvara Dopo lo stop di ieri, Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen oggi sono tornati ad allenarsi a pieno ritmo in gruppo. Buone notizie, dunque, per ili in vista della sfida di lunedì contro l’Udinese. Ancora lavoro personalizzato invece per Gollini e terapie per l’infortunato Zielinski., parla Thiago Motta Oggi si è svolta la conferenza stampa di mister ...

Verso Monza Lazio, problemi per Palladino: Dany Mota in dubbio per il match - Verso Monza Lazio, problemi per Palladino: Dany Mota in dubbio per il match, in programma sabato alle ore 18 -2... Compleanno Chinaglia, un ritratto di “Long John”, eroe della Lazio campione d’Italia ... Continua a leggere>>

Fantacalcio Monza. ciurria si opera e termina in anticipo la stagione: annata complicata per l’esterno - Dalle stelle della scorsa stagione alle stalle di questo campionato che lo ha visto, specie nel 2024, presente più in infermeria che in campo. Patrick ciurria si è operato negli scorsi giorni al menis ... Continua a leggere>>

Verso la Lazio, il Monza perde un protagonista per la sfida: operazione al menisco - Ecco il comunicato ufficiale del club: Patrick ciurria è stato sottoposto nei giorni scorsi a intervento di artroscopia diagnostica al ginocchio destro, con riscontro di lesione menisco laterale e ... Continua a leggere>>