(Di giovedì 2 maggio 2024) La città guidata dal dem Adams invasa da richiedenti asilo: 180mila persone in meno di due anni. Preoccupazione per le possibili ripercussioni sul

New york, altro hotel di lusso trasformato in rifugio per migranti: “Si teme per il turismo” - 180mila migranti a New york dall’agosto 2022 ad oggi: un’emergenza che sta dilaniando la città, tanto da spingere il sindaco Eric Adams – team democratico – ad attaccare frontalmente Joe Biden. Per ...

Continua a leggere>>

Sardegna presenta la nuova tratta Olbia-Dubai - La Regione Sardegna vola a Dubai dal 6 al 9 maggio per la più importante fiera internazionale dedi-cata al turismo inbound e outbound degli Emirati Arabi e per aprirsi a un nuovo mercato turistico gra ...

Continua a leggere>>

MOSTRE, IL DESIGN GRAFICO ITALIANO PROTAGONISTA A NEW york - New york, 2 mag - E’ in programma a New york il prossimo 22 e 23 maggio l’ esclusivo evento di 2 giorni che “celebra la ricca eredità del design grafico italiano del dopoguerra e il suo forte e duratu ...

Continua a leggere>>