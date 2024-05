Nella notte tra il 3 e il 4 maggio Roma e Trieste si tingeranno di Blu Balestra

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2024)tra il 3 e il 42024 – dalle 20.00 alle 02.00 –si vestirà del caratteristico colore Bluper celebrare il Maestro della Couture italiana (scomparso il 26 novembre 2022) nel giorno del centenario della sua nascita. L’odiCapitale, in collaborazione con la famiglia, è il simbolico riconoscimento a un grande artista, ambasciatore e precursore del Made in Italy: è prevista la suggestiva illuminazione in Bludei luoghi in cui Renato era solito presentare le sue collezioni: Piazza del Campidoglio, la Scalinata di Trinità dei Monti e Porta Pinciana (via Veneto). Insieme al tributono anche quello di, città natale di Renato ...