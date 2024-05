Ne prendo atto | la lettera di Chiara Colosimo che inchioda Emiliano - grosso caso politico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) "Contrariamente a quanto afferma, Lei non è, in realtà, disponibile ad essere audito dalla Commissione parlamentare antimafia". Lo scrive la presidente della Commissione,, in unaal presidente della Regione Puglia. Nel replicare alle lettere con cuiaveva comunicato di non poter essere sentito nelle date proposte dall'Antimafia, la presidente ricorda che la Commissione "procede alle indagini con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria e volendo con le stesse modalità. Auspico quindi, confidando in un suo responsabile ripensamento - scrive- che voglia rendere vana questa dannosa polemica per le istituzioni". La presidente dell'Antimafia evidenzia che le lettere del presidente pugliese si discostano dalla "prassi consolidata" per ...