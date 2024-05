National Film Award - Margot Robbie guida le nomination

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 2 maggio 2024) La star di Barbie protagonista anche della prossima edizione degli NFA.e Rosamund Pike spiccano tra i candidati ai. Nella categoria dedicata alla miglior attrice le star di Barbie e Saltburn se la vedranno con Patricia Hodge, Jo Hartley, Eiza González e un'altra grande star del momento, Emma Stone, protagonista di Povere creature! di Yorgos Lanthimos. La categoria dedicata al miglior attore è altrettanto competitiva, con star come Barry Keoghan, Kevin Hart e Ewan McGregor, in competizione per il premio con Kane Robinson e LaKeith Stanfield. Per il migliorbritannico concorrono titoli come Scoop, Back to Black sulla vita di Amy Winehouse e Povere creature! …