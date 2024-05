NASCAR - il mese di maggio inizia dal Kansas

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nuova settimana d’azione per quanto riguarda laCup Series con la prima delle due manifestazioni in. Ci sarà da divertirsi nell’edizione 2023 dell’AdventHealth 400, nome ufficiale della competizione che ci apprestiamo a commentare. L’ovale è apparentemente un ‘normale’ catino da 1 miglio e mezzo, ma in realtà vi sono diverse caratteristiche che rendono speciale questo impianto. Le quattro curve hanno infatti un banking progressivo, erette con una pendenza progressiva da 17 a 20 gradi. Denny Hamlin (2012, 2020, 2023), vincitore settimana scorsa a Dover per la terza volta in stagione, detiene il record di affermazioni aCity, il nativo di Tampa (Florida) ha superato nella classifica di tutti i tempi Brad Keselowski (2011, 2019), Kyle Busch ( 2016, 2021) e Martin Truex Jr. (2017). Dal 2011 ad oggi le battaglie sono ...