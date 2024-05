Napoli - ragazzina violentata mentre torna da scuola | arrestato 41enne

(Adnkronos) – ragazzina violentata al ritorno da scuola , arrestato un 41enne . I fatti si sarebbero verificati lo scorso febbraio a Torre del Greco, in provincia di Napoli . Di ritorno da scuola , la ragazzina sarebbe stata costretta a subire, contro la sua volontà, atti sessuali consistenti in ... Continua a leggere>>

Ultimo giorno per gli aspiranti Ricercatori campani e non per cogliere una grande opportunità. Hai appena concluso il Dottorato e sei desideroso di cimentarti in una ricerca in ambito accademico? Se risiedi a Napoli e provincia, devi sapere che la Scuola Superiore Meridionale ha aperto le ...

Continua a leggere>>