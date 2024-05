Napoli - dalla Spagna arrivano dettagli sul futuro di Kvaratskhelia | senza rinnovo potrebbe andare al Barcellona

La ricerca del prossimo allenatore per il Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis continua. Arrivano le dichiarazioni di Gasperini sul proprio futuro . In casa Napoli si aspetta con ansia la scelta del prossimo allenatore, dopo che nel corso di questa stagione si son seduti ben tre tecnici sulla ... Continua a leggere>>

Il Futuro di Pioli è lontano dal Milan ma con ogni probabilità è ancora in Serie A: spunta un possibile clamoroso ritorno Il Futuro di Pioli è lontano dal Milan ma con ogni probabilità è ancora in Serie A: spunta un possibile clamoroso ritorno. Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, ...

Continua a leggere>>