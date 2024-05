(Di giovedì 2 maggio 2024) In queste settimane il presidente del, Aurelio De Laurentiis, sta avviando contatti conallenatori in vista della prossima stagione. Tra questi vi sarebbe anche Antonio, il quale è finito da mesi nel mirino della dirigenza azzurra al fine di avviare un nuovo ciclo.ritiene la squadra azzurra un grande club con L'articolo

Secondo Massimo Ugolini di Sky, Gian Piero Gasperini sarebbe in vantaggio su Antonio Conte per la panchina del Napoli . Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Massimo Ugolini di Sky Sport, Gian Piero Gasperini sarebbe in vantaggio su Antonio Conte per la panchina del Napoli nella prossima ... Leggi su (napolipiu)

Graziani : ”Secondo me arriva Italiano, stimato da sempre dal presidente azzurro, e che già aveva fatto capire di non avere intenzione di proseguire con la Fiorentina” Francesco Graziani , ex allenatore, è intervenuto a ‘Febbre a 90’, su Vikonos Web Radio/Tv dove ha parlato del Napoli, di Conte e ... Leggi su (terzotemponapoli)

Antonio Conte continua ad essere tra i preferiti di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli . arriva la smentita del giornalista su una voce emersa in questi giorni su Conte . La ricerca del nuovo allenatore per il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua, con il presidente azzurro che ... Leggi su (spazionapoli)

napoli, con l’arrivo di conte ci saranno diversi cambiamenti - In queste settimane il presidente del napoli, Aurelio De Laurentiis, sta avviando contatti con diversi allenatori in vista della prossima stagione. Tra ...

Leggi su (dailynews24)

MERCATO - Romano: "conte non si è offerto al Chelsea e non ha accordi con il napoli" - "conte non si è offerto al Chelsea. Al momento non ci sono molte notizie sul napoli, ma Antonio è aperto a nuove opprtunità per tornare ad allenare, ma nulla è fatto. Il napoli è un'opportunità ma non ...

Leggi su (napolimagazine)

De Laurentiis guarda in Bundesliga: mister vuole allenare il napoli Rivoluzione teutonica - Antonio conte è sempre l’oggetto del desiderio ... Gian Piero Gasperini dulla panchina del napoli. L’attuale allenatore dell’Atalanta già in passato era stato accostato al napoli e adesso è un’idea ...

Leggi su (calcioinpillole)