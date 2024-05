Napoli - anche Sarri per la panchina | come giocherebbero gli azzurri con il ritorno del mister toscano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di un nuovo allenatore. In nomi in cima alla lista sono quelli di Pioli, Conte ed Italiano, ma, la dirigenza partenopea ha sempre stupito e spiazzato tutti, cosìlo scorso anno in cui, tra i quaranta nomi, alla fine è arrivato Rudi Garcia. Per questo L'articolo

Il Napoli rincorre l’Europa tramite campionato dopo una stagione deludente. ecco le CONDIZIONI di Kvarastkhelia e Osimhen Il Napoli è reduce da un pareggio per 2-2 contro la Roma al Maradona che ha lasciato l’amaro in bocca a Calzona e i suoi uomini. Ora i partenopei affronteranno Udinese, ... Continua a leggere>>

Nella lista di De Laurentiis per la panchina del Napoli ci sono vari allenatori. Arriva l’annuncio di Vincenzo Italiano sull’accostamento al Napoli. Al termine della stagione, in casa Napoli avverranno delle profonde riflessioni per evitare in futuro gli errori commessi in questa stagione. In ... Continua a leggere>>

“In un mare senza blu”, la napoli dei vicoli e di chi non ha scelta nel nuovo libro di Francesco Paolo Oreste - E' tornato di recente in libreria Francesco Paolo Oreste con il suo nuovo romanzo "In un mare senza blu", pubblicato da iDobloni, per la collana "Enigmi". Una storia che ha ... Continua a leggere>>

Tensione al corteo anti-Vannacci a napoli. Scontri con la polizia. Il video - Scontri con le forze dell'ordine in assetto antisommossa si sono verificati durante il corteo di una trentina di giovani che protestano per la presenza a napoli di Roberto Vannacci. I manifestanti, ch ... Continua a leggere>>

Da napoli alla Costa d'Avorio, progetto per bimbi e disabili - Da napoli alla Costa d'Avorio per offrire nuove opportunità alla popolazione giovane, in particolar modo ai disabili: sarà presentato domani (ore 11, nella Sala Baroni del Maschio Angioino) "La Maison ... Continua a leggere>>