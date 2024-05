MotoGP - confermato in calendario il GP di Assen fino al 2031

Sale l’attesa per la seconda Classica Monumento della stagione, il Giro delle Fiandre che andrà in scena tra quattro giorni, la domenica di Pasqua. Al via ovviamente il campione del mondo Mathieu van der Poel, trionfatore nel 2020 e nel 2022, non ci sarà però il campione uscente Tadej ... Continua a leggere>>