Morgan attacca l' industria musicale italiana ed ha ragione

(Di giovedì 2 maggio 2024) «Si chiama antitesi, ribaltamento, quel che succede qui in questo momento. Se penso all’arte, e ne ho abbastanza, mi ha rotto il c***o pure il cielo in una stanza». Parola di, artista vero, senza filtri e divisivo (come chiunque abbia il coraggio delle sue idee) con il quale la noia è sempre bandita, che ieri pomeriggio, al Concertone del Primo Maggio di Roma, hato frontalmente la discografiacon un brano inedito dal titolo emblematico, Rutti. Una sorta di L'Avvelenata di Guccini in stile patchanka, magniloquente e ricca di fiati, costruita sopra un riff di chitarra ipnotico, nella quale l'ex leader dei Bluvertigo ha menato fendenti all'del Belpaese, improntata ormai sempre meno alla qualità e sempre più dominata dall'assillo delle "vendite" in streaming e di ...