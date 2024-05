(Di giovedì 2 maggio 2024), sabato alle 18:00, all`U-Power Stadio Brianteo, è una sfida che vale più per i capitolini che per i lombardi (già salvi)....

Le Probabili formazioni di Monza-Lazio , match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Allo U-Power Stadium i brianzoli, senza particolari obiettivi di classifica, proveranno a far punti contro i biancocelesti ancora aggrappati, ma non sarà facile, alla rincorsa per un posto ... Continua a leggere>>

monza-lazio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Monza - Lazio, sabato alle 18:00, all`U-Power Stadio Brianteo, è una sfida che vale più per i capitolini che per i lombardi (già salvi). In palio altri 3 punti.

Monza - Lazio, stagione finita per Ciurria: le condizioni - Il Monza ha comunicato che nei gironi scorsi Patrick Ciurria si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio destro presso la clinica di Barcellona. Per ...

Lazio, contro il Monza per la continuità e per l’Europa. Il calendario… - Una sfida fondamentale quella in programma sabato pomeriggio. La Lazio vola a Monza per dare continuità agli ottimi risultati ottenuti sotto la guida di Tudor, e per continuare a sognare l'Europa che ...

