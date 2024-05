Monza | Ciurria operato per una lesione al menisco del ginocchio destro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ildovrà fare a meno di Patrickper questo finale di stagione. Questo il comunicato del club brianzolo: “Il giocatore è stato sottoposto nei giorni scorsi a intervento di artroscopia diagnostica al, con riscontro dilaterale e conseguente sutura meniscale. L’intervento, effettuato a Barcellona presso la Clinica del professor Ramon Cugat, è perfettamente riuscito. Il calciatore è rientrato oggi al Centro Sportivo Luigi Berlusconi-Monzello per intraprendere la fase riabilitativa“. SportFace.

