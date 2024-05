Mondragone | Riprendiamoci le nostre spiagge e il nostro territorio

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 2 maggio 2024) AssociazioneBene Comune. Ci sono argomenti tabù che in città nessuno ha il coraggio di affrontare (elette ed eletti, associazioni, partiti, movimenti, categorie…tutti zitti). È il caso, per esempio, della messa a gara pubblica delle concessioni balneari. Solo l’AssociazioneBene Comune continua da anni ad insistere affinché si esca dall’illegalità, si affronti una volta per tutte lo scandalo deldemanio, finito da decenni nelle mani di privati e ci si riappropri di un Bene Comune: https://www.casertanotizie.com/politica/2023/10/12/ambc-ma-a--qual-e-la-percentuale-di-spiaggia-libera-rispetto-a-quella-in-concessione/ (questo è solo uno dei tantissimi interventi di questi anni). Di recente – unico caso in Italia – l’Amministrazione Lavanga ha addirittura prorogato illegittimamente ...