Milano - nella notte caduti 30 mm di pioggia in poche ore Monitorati il Lambro e il Seveso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sono otto le regioni in Italia dove è stata diramata l’allerta meteo e l’ondata di maltempo ha toccato anche la Lombardia., infatti, si sono registrate forti piogge ae in diverse zone della Regione, mentre nel Bergamasco – come riportato da Il Giorno – raffiche di vento hanno fatto cadere alcuni alberi, uno dei quali ha bloccato la strada tra i comuni di Gromo e Valgoglio. Un’allerta maltempo ufficiale anon c’è, ma i fiumi meneghini si sono innalzati pericolosamente tanto che non è escluso che – come riferito dal Comune – nel corso della giornata di oggi si debba utilizzare la vasca anti esondazione delnel Parco Nord e si debbano evacuare le comunità presenti al Parcoper precauzione. Nel frattempo, l’assessore alla Sicurezza del Comune di ...