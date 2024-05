(Di giovedì 2 maggio 2024)– Il tentativo di allontanarsi con lo scooter ha insospettito gli agenti della polizia di Stato. E ha finito per incastrare un, italiano con precedenti, che martedì scorso è statoper detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. È successo nel pomeriggio: intorno alle 16 gli agenti della volante del commissariato Sempione, durante il normale servizio didel territorio, transitando in via Mantegna hanno notato un uomo a bordo di uno scooter fermo all’esterno di un bar, il quale alla vista degli uomini in divisa hato di allontanarsi. All’altezza di via Lomazzo, dopo un breve inseguimento durante il quale l’uomo si è disfatto di un involucro, gli agenti hanno fermato ile recuperato ...

Droga dello stupro nascosta nella confezione del succo di frutta , Mdpv conservata nel ciondolo della collana che aveva addosso e in casa oltre 300 pasticche di viagra importate: un 44enne pregiudicato è stato arrestato ieri mattina a Milano per detenzione ai fini di spaccio e indagato per ... Continua a leggere>>

Via Lomazzo, getta dieci dosi di cocaina durante l’inseguimento nella speranza di non essere arrestato: 44enne fermato dalla polizia - Martedì pomeriggio a milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino ... gli agenti hanno fermato il 44enne e recuperato “la merce”: in totale 10 dosi di cocaina. L’uomo invece è stato poi ...

Continua a leggere>>

milano, cerca di sfuggire al controllo: un 44enne arrestato per spaccio - L’uomo era ferma su uno scooter fuori da un bar in via Mantegna, quando ha visto gli agenti di polizia ha cercato di allontanarsi gettando un involucro contenente cocaina ...

Continua a leggere>>

Getta la cocaina e fugge all'alt, arrestato dalla Polizia - Gli agenti della volante del commissariato Sempione di milano, in un servizio di controllo in via Mantegna hanno notato un uomo in sella a uno scooter fuori da un bar che, alla vista degli agenti, ha ...

Continua a leggere>>