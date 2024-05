Milan - RedBird investe tre miliardi per Paramount? L’indiscrezione

M. Colombo: “Il milan sicuramente ha pensato a De Zerbi, forse attribuiamo ad Ibra un decisionismo eccessivo” - La giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo ha partecipato al dibattito sul possibile prossimo allenatore dei rossoneri. Monica Colombo a Radio Rossonera ha dichiarato che secondo lei la pre ...

milan, caccia al dopo Pioli: tre le scelte gradite - Oggi, come detto, dunque, Antonio Conte resta sullo sfondo. Un profilo che non piace a redbird, ma qualcuno in Casa milan spera di vederlo sulla panchina rossonera. Tra sogni e realtà Sono però altri ...

Ibrahimovic takes leading role in talks with milan talent Camarda - As reported by Daniele Longo of Calciomercato.com, negotiations between Camarda’s entourage and milan changed when redbird advisor Ibrahimovic got involved, believing the agent commissions requested ...

