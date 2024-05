Merce pagata e non consegnata | la misteriosa sede dell’e-commerce e le denunce a ‘Striscia’

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dalmine. Di recensioni sul web se ne leggono a bizzeffe. Tante veritiere, altrettante fasulle. Ma quando un numero così alto di persone (da non riuscire nemmeno a contarle) riportano la stessa versione dei fatti, diventa difficile non dargli credito. È il caso di un sito di e-comche vende televisori ed elettrodomestici, con una “anche in via Divisione Julia a Dalmine. Martedì mattina è aperta dalle 10 alle 12, si evince attraverso una semplice ricerca in Google. “Ma è questo il negozio di e-com?”, domandiamo a una signora della pizzeria d’asporto accanto. L’espressione sul viso è come stupita: “Boh – taglia corto – non ne ho idea!”. In effetti, il negozio in questione sembra tutto tranne che aperto. Non ci sono insegne o vetrine. Gli interni non sono visibili e la porta d’ingresso è ...